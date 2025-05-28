Алаудинов оценил количество желающих воевать с Россией иностранцев

Алаудинов: Желающих воевать с Россией иностранцев становится все меньше

Желающих воевать с Россией на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранцев становится все меньше. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

«Я насколько понимаю, сегодня ситуация такова, что не так уж хотят идти в Украину воевать иностранцы, потому что они, большая часть из тех даже, которые вообще зашли на территорию Украины, для того, чтоб воевать против России, они не получили денежное довольствие, у них там разборки», — рассказал он.

По словам военного, уехавшие с территории Украины наемники рассказывают страшные истории о том, что с ними творилось во время службы. Он добавил, что увидевшие это иностранцы навряд ли захотят сражаться против России когда бы то ни было.

Ранее Алаудинов сообщил, что военнослужащие «Ахмата» не берут в плен иностранных наемников. Он отметил, что такие солдаты добровольно пошли воевать против России, поэтому их следует уничтожать.