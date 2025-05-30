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12:38, 30 мая 2025Россия

Раскрыты подробности участия колумбийских наемников во вторжении в Курскую область

ТАСС: Колумбийские наемники ВСУ принимали участие во вторжении в Курскую область
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В феврале колумбийские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в районе села Николаево-Дарьино в Курской области. Подробности их участия во вторжении в российское приграничье раскрыли в силовых структурах, передает ТАСС.

По данным агентства, группа колумбийцев должна была присоединиться к механизированному батальону 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ под Николаево-Дарьино в феврале. Но большинство из них уничтожили в первые дни проникновения на российскую территорию.

«Других бросили без еды и боеприпасов на позициях и через некоторое время они также были ликвидированы», — отметил собеседник агентства.

По его словам, выжил только один колумбийский наемник Вильман Такеррес. Ему удалось вернуться в Колумбию, но без обещанных денег.

Ранее были раскрыты зарплаты, которые получали иностранные наемники из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вторжение в Курскую область. Утверждалось, что им платили от 30 тысяч долларов.

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