ВСУ платили иностранным наемникам от $30 тысяч за вторжение в Курскую область

Раскрыты зарплаты, которые получали иностранные наемники из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вторжение в Курскую область. Об этом стало известно из материалов уголовного дела грузинского военного Ратти Бурдули, который недавно был заочно осужден в России.

Утверждается, что наемники получали от 30 тысяч долларов (не уточняется, единовременно или за определенный период времени). Такую сумму получил как раз Бурдули, при этом сообщается, что это минимальное вознаграждение для иностранцев из ВСУ. К примеру, ликвидированные наемники из Франции получали в несколько раз больше. В целом сумма варьировалась в зависимости от звания и гражданства бойца.

Бурдули получил от российских судов два приговора по трем статьям

30-летний Бурдули с позывными Викинг, Один и Одиныч раньше работал охранником объектов и неких «VIP-персон» в Афганистане. Позже переехал на Украину и отправился воевать. Участвовал среди прочего в боевых действиях под Лисичанском — получил ранение головы, глаз, рук и ног, однако восстановился и продолжил воевать.

В августе он вместе с другими наемниками и украинцами вторгся на российскую территорию. Его среди прочего видели в Ольгинке на бронемашине MaxxPro (несколько свидетелей опознали его по фото).

Фото: Stringer / Reuters

Об уголовном деле в отношении него стало известно в октябре 2024 года. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ, объявив в международный розыск.

Тогда сообщалось, что с марта 2022 года по август 2024-го он получил от Украины вознаграждение, эквивалентное 2,2 миллиона рублей. По этому обвинению ему дали 14 лет заочно. А в марте этого года вынесли еще один приговор именно за вторжение в Курскую область. Суд заочно приговорил его к 25 годам лишения свободы по статьям 359 («Наемничество») и 205 («Террористический акт») УК РФ.

Украинские военные неоднократно жаловались на огромные зарплаты наемников

Ранее пленный младший лейтенант ВСУ Павел Салий рассказал, что наемники из иностранного легиона, которые обучались рядом с ними, получали 3,5 тысячи долларов в месяц, в то время как зарплата военнослужащего на Украине начинается от 20 тысяч гривен (примерно 475 долларов) в месяц.

Фото: Sofiia Gatilova / File Photo / Reuters

В январе сообщалось, что мобилизованные украинцы недовольны привилегированным положением колумбийских наемников в рядах ВСУ. Речь шла о 95-й отдельной штурмовой бригаде, которую также называют Колумбийская рота, она также вторгалась в Курскую область. Украинский боец утверждал, что те получают «невероятные по размеру» гонорары в сравнении с тем, что платят украинским военным, а также им оказывают помощь на особом положении: у них нет трудностей с боевым обеспечением, раненым первоочередно помогают медики.