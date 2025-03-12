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15:32, 12 марта 2025Силовые структуры

Наемника из Грузии заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы наемника ВСУ Бурдули
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Рати Бурдули за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Гражданин Грузии заочно признан виновным по статьям 359 («Наемничество») и 205 («Террористический акт») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

Как установил суд, в августе 2024 года Бурдули в качестве наемника в составе вооруженных формирований Украины незаконно вторгся на территорию Курской области, где совершал преступления против мирного населения.

Суд заочно приговорил его к 25 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее суд заочно приговорил к 24 годам лишения свободы наемника из Грузии Левана Беруашвили (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который незаконно пересек государственную границу России и вошел в Курскую область.

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