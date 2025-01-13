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04:07, 13 января 2025Россия

Стало известно о недовольстве украинских бойцов привилегиями колумбийских наемников в ВСУ

Цюрупа: В ВСУ недовольны привилегиями колумбийских гастарбайтеров над украинцами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мобилизованные украинцы недовольны привилегированным положением колумбийских наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал, посвященный действиям российской группировки войск «Север» в зоне спецоперации (СВО).

Речь идет о 95-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, которую также называют «Колумбийская рота», сейчас она участвует в боевых действиях против подразделений ВС РФ в положении населенного пункта Погребки в Курской области.

«Один из десантников Ярослав Цюрупа смог рассказать, что около 20 мобилизованных украинских солдат потребовали ответа от командования, почему сборище "колумбийских гастарбайтеров" находится на привилегированном положении, когда украинцы придерживаются лишь принципов "пушечное мясо"», — указано в сообщении группировки.

По информации украинского военнослужащего, наемники получают невероятные по размеру гонорары в сравнении с тем, что платят украинским военным, а также оказывают помощь на особом положении: у них нет трудностей с боевым обеспечением, раненым первоочередно помогают медики. Для эвакуации «300-х» латиноамериканцев зачастую отправляют сразу несколько штурмовых групп украинцев, «чья судьба не интересна командованию».

«При этом часть из колумбийцев является обычными "заробитчанинами", не обеспечивающими какого-либо опыта боевых действий. По всей видимости, вербовщики украинской разведки выбирают в пресловутый иностранный легион всех подрядов», — добавили в группировке «Север».

Как уточнил Цюрупа, сведения о недовольстве порученных ему десантников сложившейся на фронте практикой еще в декабре дошла до командования, но им велели замолчать и заняться делом. В результате их направили на штурмовую позиции в Погребки. После этого они значатся пропавшими без вести.

Ранее американское издание Forbes признало, что ВС России смогли сдержать попытку уже третьего контрнаступления ВСУ в Курской области. Это удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) новейшей разработки.

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