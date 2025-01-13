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03:03, 13 января 2025Интернет и СМИ

В США отметили успех ВС России на месте боевой славы в Курской области

Forbes: ВС России сдержали наступление танков ВСУ на Курской дуге с помощью БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

ВС России смогли сдержать попытку уже третьего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, в частности, на месте боевой славы — Курской дуге. Это удалось сделать с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) новейшей разработки, успехи российских войск отметило американское издание Forbes.

«Российские оптоволоконные беспилотники помогли сдержать украинскую атаку вдоль северного края Курской дуги 5 января. Существует множество свидетельств того, что новые дроны поражают украинские танки, в том числе лучшие американские M-1 Abrams и немецкие Leopard 2», — сказано в статье.

На Курской дуге в 1943 году произошла Курская битва, в которой Красная армия одержала победу, сорвав наступление войск нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что в Курской области военнослужащие соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Бурятии призвали ВСУ сдаться с помощью листовок. Для сброса бумаг с агитацией использовались дроны.

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