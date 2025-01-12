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09:52, 12 января 2025Бывший СССР

ВСУ призвали сдаться с помощью листовок в Курской области

В Курской области на ВСУ сбросили листовки с призывами сдаться в плен
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал TACC

В Курской области военнослужащие соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Бурятии призвали Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдаться с помощью листовок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Перед нанесением артиллерийских ударов и последующего штурма бойцы сбросили на украинскую армию агитационные листовки с призывами добровольно сложить оружие и сдаться в плен. Для этого они использовали дроны. В министерстве уточнили, что подобная тактика регулярно применяется, и многие военнослужащие откликаются на призывы.

Ранее Минобороны отчиталось о 91 сдавшемся в плен солдате ВСУ. Кроме того, в ведомстве рассказали, что в начале января российскими войсками был сбит украинский истребитель МиГ-29.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа прошлого года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.

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