Минобороны отчиталось о почти сотне сдавшихся в плен солдат ВСУ

Минобороны: За неделю 91 солдат ВСУ сдался в плен

Почти сотня солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

По данным военного ведомства, за неделю в плен сдался 91 украинский солдат.

Также в начале января российскими войсками был сбит украинский истребитель МиГ-29. Данных о том, где именно был уничтожен борт, в Минобороны не привели.

За неделю российские войска заняли ряд населенных пунктов в зоне спецоперации. Одним из них стало село Надия в Луганской народной республике. Наиболее значительным успехом Российской армии в период новогодних каникул стало установление контроля над городом Курахово в Донецкой народной республике.