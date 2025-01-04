Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР

Минобороны РФ: российские подразделения взяли под контроль село Надия в ЛНР

Российские войска взяли под контроль село Надия в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешного наступления заняли населенный пункт Надия.

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и теробороны у Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово, Зеленого Гая Харьковской области, а также у населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.

Вооруженными силами России отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 590 военнослужащих, боевую машину пехоты, три пикапа, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, боевую машину реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, а также американские бронетранспортеры М113, бронеавтомобили HMMWV, также был уничтожен склад боеприпасов.

Ранее 4 января российское военное ведомство сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 16 беспилотников ВСУ.