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14:33, 4 января 2025Силовые структуры

Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР

Минобороны РФ: российские подразделения взяли под контроль село Надия в ЛНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Надия в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешного наступления заняли населенный пункт Надия.

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и теробороны у Двуречной, Глушковки, Ивановки, Загрызово, Зеленого Гая Харьковской области, а также у населенного пункта Торское Донецкой народной республики и Серебрянского лесничества.

Вооруженными силами России отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 590 военнослужащих, боевую машину пехоты, три пикапа, орудие Д-20, три гаубицы Д-30, боевую машину реактивной системы залпового огня Striga чешского производства, а также американские бронетранспортеры М113, бронеавтомобили HMMWV, также был уничтожен склад боеприпасов.

Ранее 4 января российское военное ведомство сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 16 беспилотников ВСУ.

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