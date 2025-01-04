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09:43, 4 января 2025Россия

В Минобороны назвали количество уничтоженных средствами ПВО беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: прошедшей ночью средствами ПВО уничтожены 16 беспилотников ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из заявления, опубликованного в Telegram-канале Минобороны России.

«Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Смоленской области и по одному — над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской области», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили о подавлении огневых точек ВСУ в курском приграничье. В ведомстве уточнили, что тульские десантники нанесли удар по противнику с помощью самоходных орудий 2С9 «Нона-С».

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