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11:33, 17 октября 2024Силовые структуры

Воевавшего на стороне Украины наемника из Грузии заочно осудят в ДНР

В ДНР заочно осудят наемника из Грузии Бурдули, воевавшего на стороне Украины

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Грузии Рати Бурдули, который воевал на стороне Украины в качестве наемника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Бурдули объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в период с марта 2022 года по август 2024-го иностранец находился в различных точках боевого соприкосновения и принимал участие в боевых действиях в качестве наемника на стороне Украины. За эти действия он получил вознаграждение, эквивалентное 2,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что следователи установили личность наемника из Грузии, участвовавшего во вторжении в Курскую область.

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      Артем Соколов
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