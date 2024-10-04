Следователи установили напавшего на Курскую область наемника из Грузии

СК возбудил дело против наемника из Грузии Бурудли за атаку на Курскую область

Военные следователи возбудили уголовное дело против наемника из Грузии Рати Бурудли, участвовавшего во вторжении в Курскую область в составе украинских вооруженных формирований. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Гражданин Грузии подозревается в убийстве, покушении, теракте, наемничестве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти, а также незаконном пересечении границы России и умышленном уничтожении имущества.

По данным СК, Бурудли в составе военных формирований в августе принял участие в нападении на приграничный регион России, где совершил особо тяжкие преступления против местных жителей. Российские следователи устанавливают местонахождение наемника и его соучастников.

Особенно активны в конфликте на Украине наемники из Польши, Франции и Грузии. Роль иностранных наемников раскрыл председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ Александр Бортников. Он добавил, что подготовка иностранных наемников ведется в тренировочных центрах НАТО на территории Польши и стран Прибалтики.