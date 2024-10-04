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15:15, 4 октября 2024Силовые структуры

Следователи установили напавшего на Курскую область наемника из Грузии

СК возбудил дело против наемника из Грузии Бурудли за атаку на Курскую область

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Военные следователи возбудили уголовное дело против наемника из Грузии Рати Бурудли, участвовавшего во вторжении в Курскую область в составе украинских вооруженных формирований. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Гражданин Грузии подозревается в убийстве, покушении, теракте, наемничестве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и применение насилия в отношении представителя власти, а также незаконном пересечении границы России и умышленном уничтожении имущества.

По данным СК, Бурудли в составе военных формирований в августе принял участие в нападении на приграничный регион России, где совершил особо тяжкие преступления против местных жителей. Российские следователи устанавливают местонахождение наемника и его соучастников.

Особенно активны в конфликте на Украине наемники из Польши, Франции и Грузии. Роль иностранных наемников раскрыл председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ Александр Бортников. Он добавил, что подготовка иностранных наемников ведется в тренировочных центрах НАТО на территории Польши и стран Прибалтики.

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      Любовь Ширижик
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