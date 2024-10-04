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10:44, 4 октября 2024Бывший СССР

Глава ФСБ раскрыл роль наемников из Грузии и Франции в конфликте на Украине

Бортников: наемники из Польши, Франции и Грузии особенно активны на Украине

Фото: Fermin Torrano / Anadolu / Getty Images

Особенно активны в конфликте на Украине наемники из Польши, Франции и Грузии. Роль иностранных наемников раскрыл глава ФСБ России Александр Бортников, пишет ТАСС.

«Особенно широко представлены на Украине польские, французские и грузинские боевики. В последнее время фиксируем увеличение числа наемников в рядах ВСУ из стран Латинской Америки», — заявил руководитель спецслужбы.

Он добавил, что подготовка иностранных наемников ведется в тренировочных центрах НАТО на территории Польши и стран Прибалтики.

В ходе выступления глава ФСБ также раскрыл роль кадровых военных НАТО в операциях ВСУ. Бортников подчеркнул, что военные государств Североатлантического альянса участвуют в разработке операций украинских войск на всей протяженности линии боевых действий.

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      Глеб Палехов
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