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10:08, 4 октября 2024Мир

Глава ФСБ рассказал о роли кадровых военных НАТО в операциях ВСУ

Бортников: кадровые военные НАТО принимают участие в подготовке операций ВСУ

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Глава ФСБ Александр Бортников рассказал о роли кадровых военных НАТО в операциях Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что военнослужащие альянса принимают участие в их подготовке по всей линии фронта. Его слова передает ТАСС.

«Нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий демонстрируют санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на территории [России] и непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ», — заявил глава ФСБ.

Бортников подчеркнул, что военные государств Североатлантического альянса участвуют в разработке операций украинских войск «уже на всей протяженности линии боевых действий». Он добавил, что на готовность блока к эскалации конфликта указывают также «намерения натовцев направить на Украину свои контингенты».

Ранее глава ФСБ заявил, что кураторы из США и Великобритании до сих пор запрещают Украине заключить мир с Россией.

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      Елизавета Мытарева
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