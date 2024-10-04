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10:02, 4 октября 2024Мир

Бортников рассказал о запрете США и Великобритании заключить мир на Украине

Бортников: США и Великобритания до сих пор запрещают Украине заключить мир

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Кураторы из США и Великобритании до сих запрещают Украине заключить мир, условия которого были согласованы еще весной 2022 года. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Американские и британские кураторы до сих пор запрещают Украине заключить мир, который мог быть реально достигнут еще весной 2022 года», — отметил глава ведомства.

При этом Бортников отметил, что сам Владимир Зеленский «заинтересован» в продолжении боевых действий, так как для него это является« единственным способом удержаться у власти».

Ранее Бортников заявил, что кадровые военные НАТО принимают участие в подготовке операций Вооруженных сил Украины.

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      Дарья Устьянцева
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