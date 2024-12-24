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04:58, 24 декабря 2024Бывший СССР

Раскрыта зарплата наемников ВСУ

Пленный боец ВСУ Салий: наемники получают в семь раз больше мобилизованных
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пленный младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР, сравнил зарплаты украинских и иностранных военных. Его слова приводит РИА Новости.

Салий рассказал, что в Старочах кроме его подразделения также находится иностранный легион. Он уточнил, что в него входят контрактники — наемники, проходящие обучение в этом полигоне.

«Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц, в то время как зарплата военнослужащего в Украине начинается от 20 тысяч гривен [примерно 475 долларов] в месяц», — сообщил он.

Ранее на Украине раскрыли число вступающих в ВСУ наемников. Главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский заявил, что ежемесячно к ВСУ присоединяются от 400 до 600 иностранцев.

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