Раскрыта зарплата наемников ВСУ

Пленный боец ВСУ Салий: наемники получают в семь раз больше мобилизованных

Пленный младший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое в ДНР, сравнил зарплаты украинских и иностранных военных. Его слова приводит РИА Новости.

Салий рассказал, что в Старочах кроме его подразделения также находится иностранный легион. Он уточнил, что в него входят контрактники — наемники, проходящие обучение в этом полигоне.

«Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц, в то время как зарплата военнослужащего в Украине начинается от 20 тысяч гривен [примерно 475 долларов] в месяц», — сообщил он.

Ранее на Украине раскрыли число вступающих в ВСУ наемников. Главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский заявил, что ежемесячно к ВСУ присоединяются от 400 до 600 иностранцев.