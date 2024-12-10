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13:41, 10 декабря 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли число вступающих в ВСУ наемников

Подполковник ВСУ Милевский: ежемесячно в ВСУ вступает 600 иностранных наемников
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно вступает от 400 до 600 иностранных наемников. Такое число назвал главный специалист отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ подполковник Константин Милевский в интервью телеканалу «Эспрессо».

«Сейчас в составе подразделений Сил обороны проходят службу граждане из 72 стран мира, 40 процентов из них — это представители Южной Америки», — уточнил он.

Милевский также добавил, что каждый иностранный наемник имеет свою мотивацию для участия в конфликте. Подполковник ВСУ признал, что кого-то мотивируют деньги, а другие хотят получить гражданство Украины.

Ранее стало известно, что сотни иностранных наемников были уничтожены в ноябре в Курской области. Как уточнялось, речь идет о 210 бойцах из США, Польши, Германии, Великобритании и Эстонии.

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