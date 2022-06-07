Стало известно о планах Колумбии отправить военных на Украину

El Tiempo: в июле или в августе на Украину отправится группа военных из Колумбии

В июле или в августе на Украину отправится группа военных из Колумбии. Об сообщает газета El Tiempo.

Отмечается, что власти Колумбии планируют оказать Вооруженным силам Украины поддержку «в работах по разминированию». Сначала колумбийцы намерены отправиться в одну из соседних с Украиной стран. Общее пребывания иностранных военных за пределами своей страны составит от пяти до девяти месяцев.

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что помощь Киеву осуществляется в рамках обладания страной статусом «Основного союзника вне НАТО». Действия колумбийцев были ранее согласованы с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином.

Ранее Конгресс потребовал контроля над тысячами единиц оружия, которые США поставили в рамках военной помощи Украине. Бесконтрольные траты Пентагона станут причиной потери поддержки конгрессменов в отношении новых военных поставок.

