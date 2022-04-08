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Девушка купила коробку поношенных вещей семьи Кардашьян и показала содержимое

Блогерша Хоуп Аллен купила коробку поношенных вещей семьи Кардашьян и показала содержимое

Кадр: HopeScope / YouTube

Американская блогерша купила предметы гардероба, которые ранее принадлежали членам семьи Кардашьян-Дженнер, и показала содержимое коробки. На ролик, появившийся на ее YouTube-канале, обратили внимание в The Sun.

Жительница США Хоуп Аллен регулярно приобретает посылки, потерянные во время доставки покупателям различных магазинов. Так, она решила заказать бокс стоимостью 3111 долларов, в котором находятся поношенные одежда, обувь и аксессуары, ранее находившиеся во владении сестер Ким, Кортни и Хлои Кардашьян, а также Кайли, Кендалл и Крис Дженнер.

По словам девушки, данные товары невозможно вернуть ретейлеру, даже если они не подойдут покупателю. «Я надеюсь, что моя покупка окупится, потому что я никогда не тратила столько денег за один раз! Даже по запаху ясно, кому принадлежали эти люксовые вещи», — высказалась автор видео.

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В боксе американка обнаружила брюки с принтом в стиле тай-дай бренда Danielle Guzio, а также платье марки Kim Shui, которые ранее носила Кайли Дженнер. В то же время из гардероба Кортни Кардашьян Аллен достались белое бикини Zingiber и золотая подвеска.

Помимо этого, инфлюэнсер завладела вещами модели Кендалл Дженнер — пижамами Olivia von Halle и мюлями бренда Alberta Ferretti с цветочным принтом. Вдобавок Аллен получила принадлежащие ранее Хлои Кардашьян спортивный бра Human Performance Engineering, сандалии в греческом стиле и кожаные брюки.

«Я приобрела только одну вещь из гардероба Ким — пальто с леопардовым принтом Napapijri за 750 долларов с учетом скидки. Хочу отметить, что это была самая дешевая вещь из всех, что Ким решила продать!» — уточнила блогерша и добавила, что осталась довольна покупкой, поскольку она окупилась из-за высокой стоимости содержимого.

Ранее в январе женщина начала перепродавать чужие возвращенные посылки и стала миллионершей. 33-летняя Эмма Хэмилтон рассказала, что от скуки начала покупать с целью последующей продажи чужие возвращенные посылки со складов популярных онлайн-магазинов, таких как Amazon. Вскоре женщина заметила, что увлечение приносит ей хороший доход, и решила бросить работу в правительстве, чтобы сосредоточиться на своем хобби.

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Майя Пономаренко
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