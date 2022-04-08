Две латиноамериканские страны начнут принимать карты «Мир»

Куба начнет принимать карты «Мир» летом 2022 года

Две популярные пляжные страны, Куба и Венесуэла, планируют принимать карты «Мир». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольства России в латиноамериканских государствах.

Так, советник по туризму посольства Кубы в России Хуан Карлос Эскалона Пельисер рассказал, что картами с российской платежной системой можно будет начать расплачиваться в республике летом 2022 года. По его словам, данный вопрос обсуждался уже давно, однако переговоры были приостановлены из-за пандемии коронавируса. «Мы надеемся, что к лету все будет готово, и российские туристы смогут использовать карты "Мир" на Кубе», — добавил он.

Кроме того, в дипломатическом представительстве Венесуэлы также заявили, что власти республики рассматривают вопрос об использовании российских карт на территории страны. «Предложение о подключении Венесуэлы к платежной системе "Мир" было сделано финансовым властям страны российской стороной, нашими партнерами вопрос изучается», — отметили в дипведомстве. При этом, по словам дипломатов, говорить о конкретных датах пока преждевременно.

Ранее в апреле генеральный директор Российско-турецкого делового совета при торгово-промышленной палате России Алексей Егармин рассказал, что туриндустрия Турции планирует в ближайшее время расширить применение карт «Мир» и обеспечить беспроблемные расчеты на курортах страны. По его словам, участники турецкого туррынка обещают быстрее внедрять применение российской платежной системы.