В товарах Kinder нашли опасную бактерию

Роспотребнадзор нашел сальмонеллу в некоторых товарах Kinder

Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в некоторых товарах Kinder. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что часть этой продукции может находиться в обороте на территории России.

Опасную бактерию — Salmonella Typhimurium — нашли в шоколадных конфетах Happy moments и Circus, наборах Kinder mix, шоколадных яйцах Kinder uovo maxi, конфетах Schokobons, а также в Mix cross cat kinder и Happy snack.

В Роспотребнадзоре уточнили, что уже принимают меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции.

Ранее в апреле стало известно, что специалисты надзорного ведомства обнаружили в курительной смеси для вейпа с содержанием солевого никотина препарат против чесоточных клещей, а также ряд других отравляющих веществ.