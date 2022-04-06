Роспотребнадзор нашел в смеси для вейпа препарат против клещей

Роспотребнадзор сообщил об обнаружении препарата против клещей в смеси для вейпа

Роспотребнадзор обнаружил препарат против чесоточных клещей, а также ряд других отравляющих веществ в курительной смеси для вейпа с содержанием солевого никотина. Об этом в среду, 6 апреля, сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что в никотиносодержащей продукции также были найдены метаболиты растений, компоненты чистящих средств и парфюмерии, освежителей воздуха и другие химические вещества. Информация об их наличии на этикетке отсутствовала.

По данным Роспотребнадзора, такая продукция могла находиться в обороте у поставщиков. Ранее она сопровождалась сертификатом соответствия, срок действия которого истек в марте 2019 года.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин заявлял, что электронные системы доставки никотина не так вредны, как обычные сигареты. В России вейпы приравняли к сигаретам, но их реальный вред пока не до конца оценен, считает медик. Он также выступил против инициативы о запрете продажи вейпов.

В январе депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в стране.