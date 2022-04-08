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В Кремле ответили на заявления Европы о нарушении санкций

Песков заявил, что главе ЕК фон дер Ляйен стоит получить данные у покупателей «Газпрома»

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит получить данные об оплате поставок газа из России у тех компаний, у которых есть контракты на покупку с «Газпромом», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на тезис фон дер Ляйен о том, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях будут считаться нарушением антироссийских санкций. По словам представителя Кремля, непонятно, что имела в виду глава ЕК: Москва неоднократно объясняла, что европейские компании будут платить, как прежде, «просто на другие свои счета, которые потом также на их счетах будут конвертироваться в рубли».

«Поэтому здесь, наверное, просто стоит госпоже фон дер Ляйен получить более подробную информацию от компании, которая находится в контрактных взаимоотношениях с "Газпромом", которые получили уже необходимые разъяснения», — сказал Песков.

Фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕК «провела очень глубокий юридический анализ требования России платить за газ в рублях и считает, что это не только создаст риски для компаний, но и приведет к обходу санкций ЕС против России».

Речь идет о схеме с открытием счетов иностранных покупателей в Газпромбанке — валютных, куда они будут исходно перечислять деньги, и рублевых, откуда оплата будет уходить российскому поставщику. Покупать рубли на Мосбирже для зарубежных клиентов будет сам банк.

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Платон Щукин
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