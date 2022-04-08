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США осудили ракетный удар по Краматорску

Белый дом назвал ракетный удар по вокзалу в Краматорске ужасающий и разрушительным

Фото: Patrick Semansky / AP

Власти США шокированы «ужасающими и разрушительными кадрами» ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Белый дом.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что Вашингтон осуждает атаку, и подчеркнула: американские власти продолжат поддерживать Киев.

8 апреля по городу ударили ракетой «Точка-У», снаряд упал рядом с железнодорожным вокзалом, где проходит эвакуация местного населения. Как минимум 30 человек погибли.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) обвинил украинских военных в нанесении удара по Краматорску. «Украинские власти и не скрывали, что они готовят очередные провокации. Сначала объявили эвакуацию из городов Краматорск, Константиновка, Славянск. Люди начали собираться в местах, откуда можно уехать — железнодорожные станции, вокзал», — заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин.

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Виктория Кондратьева
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