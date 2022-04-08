Описаны пять стратегий россиян в кризис

«Ромир»: россияне используют пять стратегий потребительского поведения на фоне санкций

Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» описали стратегии россиян, которых они стали придерживаться на фоне волатильности курса рубля и санкционного давления. Об этом в пятницу, 8 апреля, пишет РБК.

Специалисты провели анализ потребительского поведения россиян после введения жестких западных санкций и разделили граждан на пять групп: «аскеты», «инвесторы», «стратеги», «паникеры» и «рационалисты». Как выяснили социологи, по состоянию на 3 апреля пять этих стратегий потребительского поведения использовали практически одинаковое число россиян: доля «стратегов» чуть превалировала (23 процента), по остальным категориями распределились 17–21 процентов граждан.

В холдинге рассказали, что для «стратегов» характерно увеличение трат на товары, которые не относятся к товарам первой необходимости и базовым продуктам питания. Чаще всего они больше тратят на алкоголь, БАДы и витамины, бытовую технику, смартфоны, ремонт автомобиля, салоны красоты, ювелирные изделия, отдых и развлечения, то есть, на товары, которые могут в будущем подорожать.

Противоположное поведение выявлено у «аскетов» (21 процент опрошенных), которые экономят на всем, кроме еды. При этом среди них больше, чем в других сегментах, доля людей в возрасте 18–24 лет. «Инвесторы» (17 процентов респондентов) увеличили расходы на ремонт автомобиля и страхование. «Паникеры» (18 процентов участников исследования) закупают впрок товары первой необходимости: кофе, сладости, деликатесы, косметику, средства личной гигиены и корма для животных. К последней категории «рационалистов» (21 процент) относятся люди, не увеличившие траты ни на одну категорию товаров. Однако в первую волну опросов (в начале марта) их было больше всего — 27 процентов.

Социологи выяснили, что россияне в первую очередь готовы отказаться от ювелирных украшений, недвижимости и систем нагревания табака и вейпов. Не готовы граждане отказываться от продуктов питания, фруктов и лекарств.

Исследование также показало, что в начале апреля россияне больше тратились на продукты питания, лекарства, различные непродовольственные товары (расходы на них увеличили от 36 до 45 процентов опрошенных). Около 30 процентов респондентов сократили расходы на одежду, обувь и сладости.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что почти 50 процентов россиян на фоне санкций не сталкивались с нехваткой привычной продукции, а половина, напротив, заметила ее. Исследование показало, что в основном респонденты отмечали нехватку сахара (41 процент). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объясняла подобную ситуацию ажиотажным спросом, подогреваемым недобросовестными организациями. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме 7 апреля, сейчас такой спрос начал сходить на нет.

