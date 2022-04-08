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Мать погибшего под декорацией артиста подала в суд на Большой театр

Мать погибшего под декорацией артиста Большого театра Кулеша подала в суд на учреждение

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Мать артиста миманса Евгения Кулеша, погибшего при падении декорации в Большом театре, подала в суд на учреждение культуры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что Светлана Кулеш потребовала провести объективное расследование трагедии. Женщина заявила, что акт о несчастном случае комиссии по расследованию гибели актера не обоснован, и требует признать его незаконным.

В декабре 2021 года мать погибшего артиста Большого театра Евгения Кулеша обратилась к президенту России Владимиру Путину. Она не согласилась с выводами комиссии, в которой заявили, что 37-летний актер якобы находился в нетрезвом состоянии и сам виноват в трагедии. Светлана Кулеш попросила у главы государства помощи в расследовании гибели сына.

О смерти Евгения Кулеша на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» стало известно 9 октября 2021 года. В ходе спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон. В этот момент на него упали двухтонные декорации, в результате чего Кулеш получил открытую травму черепа и скончался на глазах у зрителей.

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Сергей Равин
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