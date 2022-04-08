Власти Кузбасса оценили опасность обрушения на шахте с застрявшими горняками

Власти сообщили, что угрозы жизни заблокированных горняков на «Талдинской-Западной-1» нет

Угрозы жизни заблокированных в шахте «Талдинская-Западная-1» в Кемеровской области горняков нет. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

По оценкам местных властей, ситуация на шахте не несет опасности для сотрудников, работающих на остальных участках предприятия. «Эвакуация из шахты не проводится», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что из-за обрушения породы на поверхность не могут выбраться двое работников. Уточнялось, что с ними есть связь, подача им воздуха осуществляется в необходимом объеме.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, на момент ЧП на разных участках шахты находились 192 горняка. Два отделения горноспасателей занимаются восстановлением доступа к заблокированным шахтерам.