В российском регионе разбился легкомоторный самолет

«112»: легкомоторный самолет разбился в районе деревни Почап Ленинградской области

Легкомоторный самолет разбился в районе деревни Почап Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным канала, к месту крушения воздушного судна в российском регионе уже направляются спасатели. Все обстоятельства случившегося сейчас уточняются. Сведений о пострадавших и погибших пока нет.

Неподалеку от предполагаемого места падения заметен столб черного дыма. Очевидцы утверждают, что вскоре после ЧП видели парашюты, пишет «Фонтанка».

Ранее в Ульяновской области около поселка Дубки разбился военный вертолет. Несколько человек пострадали, погибших нет.

