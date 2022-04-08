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В российском регионе разбился легкомоторный самолет

«112»: легкомоторный самолет разбился в районе деревни Почап Ленинградской области

Фото: Telegram-канал 112

Легкомоторный самолет разбился в районе деревни Почап Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным канала, к месту крушения воздушного судна в российском регионе уже направляются спасатели. Все обстоятельства случившегося сейчас уточняются. Сведений о пострадавших и погибших пока нет.

Неподалеку от предполагаемого места падения заметен столб черного дыма. Очевидцы утверждают, что вскоре после ЧП видели парашюты, пишет «Фонтанка».

Ранее в Ульяновской области около поселка Дубки разбился военный вертолет. Несколько человек пострадали, погибших нет.

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Анна Щербакова
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