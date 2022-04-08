В российском регионе разбился легкомоторный самолет
«112»: легкомоторный самолет разбился в районе деревни Почап Ленинградской области
Легкомоторный самолет разбился в районе деревни Почап Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
По данным канала, к месту крушения воздушного судна в российском регионе уже направляются спасатели. Все обстоятельства случившегося сейчас уточняются. Сведений о пострадавших и погибших пока нет.
Неподалеку от предполагаемого места падения заметен столб черного дыма. Очевидцы утверждают, что вскоре после ЧП видели парашюты, пишет «Фонтанка».
Ранее в Ульяновской области около поселка Дубки разбился военный вертолет. Несколько человек пострадали, погибших нет.