Перечислены изменения в политике Франции при поражении Макрона на выборах

Политолог Калачев предрек Франции большую самостоятельность при смене президента

Политолог Константин Калачев рассказал об изменениях во французской политике при избрании на пост президента главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По его мнению, она будет больше уделять внимания внутренним проблемам страны. Не стоит ожидать, что Франция резко изменит политический курс при избрании Ле Пен на пост президента, добавил Калачев. Своим мнением по этому вопросу политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Когда речь идет о прогнозах, связанных с избранием Марин Ле Пен, чаще всего говорят о том, что она будет дистанцироваться от НАТО, что французские подразделения, расположенные в отдельных европейских странах в рамках помощи НАТО партнерам, в восточной Европе будут выводиться», — сообщил Калачев.

По мнению политолога, избрание Ле Пен будет означать, что Франция станет проводить более самостоятельную политику, отдельную от НАТО и Евросоюза. Некоторые эксперты склонны считать, что это может поставить под сомнение единство Европы и создать проблемы для дальнейшей евроинтеграции, высказался Калачев.

Очень часто прогнозы не сбываются. Человек после избрания корректирует свои действия в соответствии с реалиями, потому что одно дело предвыборная риторика и другое — ответственность за судьбу государства Константин Калачев политолог

Марин Ле Пен в большей степени чем действующий президент Франции Эммануэль Макрон ориентируется на внутренние проблемы страны. «Макрон пытается играть роль политика международного. Не случайно он девять раз звонил [президенту России Владимиру] Путину по поводу спецоперации на Украине», — заявил Калачев.

Не стоит питать иллюзий, что Ле Пен будет пророссийским политиком, добавил Калачев. «Она отражает интересы французского народа, как она их понимает. Да, ее тепло принимали в Москве когда-то, да, она в одной из своих кампаний брала кредит в одном из российских банков, да, ее избрание в интересах президента Российской Федерации Владимира Путина. Но то же самое говорили и про [бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда] Трампа. Но никакой сделки с Трампом не получилось в итоге и все ожидания, связанные с ним, потом превратились в пыль», — напомнил эксперт.

Калачев убежден, что избрание лидера партии «Национальное объединение» не будет означать смену курса французской политики. Ле Пен будет более удобным партнером чем Макрон, отметил политолог, но не более. «Изменения политики в случае ее избрания будут, но не нужно питать никаких иллюзий. Многие политики, находящиеся в оппозиции, приходя к власти меняются и анонсы смены курса, которые делаются на выборах, делятся на десять», — подытожил он.

Ранее Макрон назвал своим приоритетом в случае переизбрания президентом освобождение страны от энергетической зависимости. «Мы сильно зависимы с точки зрения энергетики. На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности — это стороны одной и той же проблемы. Поэтому освобождение от энергетической зависимости будет моим приоритетом во время второго срока», — заявил политик.