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Макрон рассказал о своих приоритетах в случае переизбрания президентом

Макрон назвал своим приоритетом освобождение Франции от энергетической зависимости

Фото: Lionel Guericolas / globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал своим приоритетом в случае переизбрания президентом освобождение страны от энергетической зависимости. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RTL, передает ТАСС.

«Мы сильно зависимы с точки зрения энергетики. На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности — это стороны одной и той же проблемы. Поэтому освобождение от энергетической зависимости будет моим приоритетом во время второго срока», — заявил политик.

17 марта Макрон, представил свою предвыборную программу в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Он посвятил первую и большую часть своей программы усилению независимости Франции, которую прежде всего связал с укреплением оборонной политики с целью «противостоять войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент». Также политик пообещал довести оборонный бюджет страны до 50 миллиардов евро к 2025 году.

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Анжелика Бережная
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