В Литве осквернили мемориал советским воинам

Памятник советским воинам в литовском Мариямполе облили зеленой краской

Неизвестные осквернили мемориал советским воинам, расположенный в литовском городе Мариямполь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент полиции при МВД республики.

По данным ведомства, памятник солдатам облили зеленой краской и некой «жидкостью темного цвета». Других подробностей нападения правоохранители не привели, однако заверили, что уже начали расследовать случившееся.

Как отмечает агентство, согласно законодательству Литвы, осквернение захоронений карается крупным штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее стало известно, что литовские активисты вылили краску в пруд напротив посольства России в Вильнюсе. Вода окрасилась в темно-красный цвет, что, по замыслу организаторов, является отражением последствий боевых действий на Украине.