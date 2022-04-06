Активисты вылили краску в пруд напротив российского посольства в Литве

Литовские активисты вылили красную краску в пруд напротив посольства России

Литовские активисты вылили красную краску в городской пруд в Вильнюсе, расположенный напротив посольства России, в знак протеста против военной операции на Украине. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Говорит Москва».

По данным радиостанции, мероприятие заранее было согласовано местными властями, а сама краска не представляла опасность для окружающей среды. После окрашивания водоема в него спустилась литовская олимпийская чемпионка по плаванию Рута Мейлутите.

На кадрах видно, как девушка переплывает «красный» пруд, запись заканчивается надписью «Поддержи Украину». Сам перформанс получил название Swimming Through.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что допускает закрытие границ с Россией и Белоруссией в связи с ситуацией на Украине. Он рассказал о дискуссиях по этой теме и отметил, что пока не может назвать точной даты принятия решения по данному вопросу.