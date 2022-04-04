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В Литве допустили закрытие границ с Россией и Белоруссией

Глава МИД Литвы заявил о дискуссиях по поводу закрытия границ с Россией и Белоруссией
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис. Фото: Edijs Palens / XinHua / Globallookpress.com

Литва допускает закрытие границ с Россией и Белоруссией в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел прибалтийской республики Габриэлюс Ландсбергис, передает ТАСС.

Глава МИД рассказал о дискуссиях по поводу закрытия границ Литвы с двумя соседними странами и отметил, что пока не может назвать точной даты принятия решения по этому вопросу.

«Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», — пояснил дипломат.

Ранее Ландсбергис сообщил, что Литва отзывает своего посла из России. Он также объявил, что правительство республики решило понизить уровень дипломатического представительства с РФ и закрыть российское консульство в Клайпеде.

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Георгий Нестеров
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