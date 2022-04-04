Литва отозвала своего посла из России

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил об отзыве посла республики из России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что республика отзывает своего посла из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ландсбергис сообщил, что посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени уедет из Москвы. Глава МИД также объявил, что правительство республики решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну.

Руководитель литовского внешнеполитического ведомства добавил, что консульство России в Клайпеде будет закрыто.

Ранее Ландсбергис заявлял, что Литва не может закрыть консульства в России, поскольку государство является одним из участников договора о транзите российских граждан в Калининградскую область. При этом он подчеркнул, что в республике постоянно обсуждается и оценивается возможность закрытия российских дипломатических учреждений.