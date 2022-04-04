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Литва отозвала своего посла из России

Глава МИД Литвы Ландсбергис заявил об отзыве посла республики из России

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что республика отзывает своего посла из России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ландсбергис сообщил, что посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени уедет из Москвы. Глава МИД также объявил, что правительство республики решило понизить уровень дипломатического представительства с Россией и предписало российскому послу Алексею Исакову покинуть страну.

Руководитель литовского внешнеполитического ведомства добавил, что консульство России в Клайпеде будет закрыто.

Ранее Ландсбергис заявлял, что Литва не может закрыть консульства в России, поскольку государство является одним из участников договора о транзите российских граждан в Калининградскую область. При этом он подчеркнул, что в республике постоянно обсуждается и оценивается возможность закрытия российских дипломатических учреждений.

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Алевтина Запольская
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