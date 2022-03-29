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Литва заявила о невозможности закрытия консульства в России

МИД Литвы заявил, что не может закрыть консульства в России из-за договора по Калининграду
Габриелюс Ландсбергис

Габриелюс Ландсбергис. Фото: Michal Krumphanzl / CTK / Globallookpress.com

Литва не может закрыть консульства в России, так как государство является одним из участников договора о транзите российских граждан в Калининградскую область. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Литва состоит в трехстороннем договоре с Россией и Евросоюзом о транзите российских граждан в Калининград. «Часть транзита осуществляется через консульские учреждения как в Калининграде, так и в "материковой" части России… Мы пока не можем не соблюдать договор, потому что он трехсторонний, мы не являемся его единственной стороной», — заявил глава МИД.

При этом он добавил, что в Литве постоянно обсуждается и оценивается возможность закрытия российских дипломатических учреждений.

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Ранее Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства России. Дипломатам было предписано покинуть страну в течение пяти дней.

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Алиса Реброва
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