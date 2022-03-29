Литва заявила о невозможности закрытия консульства в России
Литва не может закрыть консульства в России, так как государство является одним из участников договора о транзите российских граждан в Калининградскую область. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает РИА Новости.
Он напомнил, что Литва состоит в трехстороннем договоре с Россией и Евросоюзом о транзите российских граждан в Калининград. «Часть транзита осуществляется через консульские учреждения как в Калининграде, так и в "материковой" части России… Мы пока не можем не соблюдать договор, потому что он трехсторонний, мы не являемся его единственной стороной», — заявил глава МИД.
При этом он добавил, что в Литве постоянно обсуждается и оценивается возможность закрытия российских дипломатических учреждений.
Ранее Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольства России. Дипломатам было предписано покинуть страну в течение пяти дней.
По мнению властей Литвы, другим странам Евросоюза необходимо равняться на прибалтийскую республику в деле введения санкций против России. Государство приняло решение прекратить зависимость от российских энергоресурсов, на что, как считает президент страны Гитанас Науседа, решаются не многие.