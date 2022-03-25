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Странам Евросоюза предложили равняться на Литву

Президент Литвы посоветовал Евросоюзу подражать Вильнюсу в вопросе санкций против России
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Justin Tallis / Reuters

Литва должна стать для стран Евросоюза примером для подражания в деле введения санкций против России. Вести такую политику Европе посоветовал президент прибалтийской республики Гитанас Науседа. Предложение лидера Литвы передает Delfi.

Науседа прокомментировал позицию стран после саммита Европейского совета в Брюсселе, заявив о единстве в вопросе ужесточения санкций против России, однако посетовал, что не все европейские государства готовы отказаться от российских энергоресурсов и равняться на Литву. «Можно только порадоваться, что Литва здесь немало сделала и могла бы быть для других государств образцом для подражания», — заявил Науседа.

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15 марта

Власти Литвы последовательно пытаются избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, в первую очередь от газа, однако добиться этого пока не удается. По данным «Интерфакса», технически Вильнюс может заменить газ из России благодаря построенному в 2014 году терминалу СПГ в Клайпеде, однако до недавних пор и туда поставляли сжиженный газ российского производства.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс согласился отказаться от поставок энергоресурсов из России. Латвийский лидер признал, что решение приведет к «издержкам», однако назвал их «ценой независимости».

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Дмитрий Настасьев
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