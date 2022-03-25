Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Латвии заявили о готовности «заплатить за независимость» от России

Президент Латвии Левитс заявил о необходимости отказаться от российских газа и нефти
Эгилс Левитс

Эгилс Левитс. Фото: Ints Kalnins

Президент Латвии Эгилс Левитс по итогам саммита НАТО в Брюсселе признал, что стране необходимо отказаться от импорта российских энергоносителей, сообщает Bloomberg. По его словам, Рига готова заплатить такую цену за независимость.

«Да, в принципе, это четкое решение. Мы должны прекратить это (импортировать нефть и газ из России — прим. «Ленты.ру»). Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», — заявил Левитс.

Он добавил, что в настоящее время страна занимается проработкой позиции по вопросу о расчете за российский газ в рублях.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал не только заставить Запад покупать российский газ за рубли, но и начать вести торговлю разными товарами с другими странами в российской валюте. Тогда можно будет говорить, что Россия интегрирована в мировое экономическое пространство, считает сенатор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден высказался о территориальной целостности Украины
Мужчина сделал тату и заметил нелепую ошибку в эскизе после сеанса
Медведев прокомментировал санкции Запада против российского бизнеса
Пульмонолог назвал пользу прохлады при омикрне
В Госдуме предложили обновить дизайн паспорта России
Медведев заявил о попытках «дурацкими санкциями» настроить россиян против власти
Названы способы выявить у себя депрессию
Необычный способ открыть бутылку удивил пользователей сети
Названы самые популярные направления отпуска у россиян
Россиянка посетила «райский» остров в Таиланде и назвала его главные минусы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.