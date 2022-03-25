В Латвии заявили о готовности «заплатить за независимость» от России

Президент Латвии Левитс заявил о необходимости отказаться от российских газа и нефти

Президент Латвии Эгилс Левитс по итогам саммита НАТО в Брюсселе признал, что стране необходимо отказаться от импорта российских энергоносителей, сообщает Bloomberg. По его словам, Рига готова заплатить такую цену за независимость.

«Да, в принципе, это четкое решение. Мы должны прекратить это (импортировать нефть и газ из России — прим. «Ленты.ру»). Есть определенные издержки. Нам надо заплатить за нашу свободу, за нашу независимость. Мы это сделаем», — заявил Левитс.

Он добавил, что в настоящее время страна занимается проработкой позиции по вопросу о расчете за российский газ в рублях.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал не только заставить Запад покупать российский газ за рубли, но и начать вести торговлю разными товарами с другими странами в российской валюте. Тогда можно будет говорить, что Россия интегрирована в мировое экономическое пространство, считает сенатор.