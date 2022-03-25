В Совфеде призвали вести торговлю с другими странами в рублях

Сенатор Клишас призвал расширить решение о продаже газа за рубли на другие товары

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас на своей странице в Telegram призвал не только заставить Запад покупать российский газ за рубли, но и начать вести торговлю разными товарами с другими странами в российской валюте.

«Если решение президента о продаже российского газа за рубли будет расширяться и на другие российские товары, не только энергоресурсы, то в скором времени только не продавать, но и покупать товары Россия будет за рубли. Россия объединена в мировое экономическое пространство», — написал сенатор.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможности ограничения доходов России от экспорта газа. Он отметил, что речь может идти как об ограничении закупаемых объемов, так и об ограничениях цен.

23 марта российский президент Владимир Путин потребовал от европейских государств рассчитываться за российский газ в рублях. В свою очередь, Европа отказалась выполнять данное требование.