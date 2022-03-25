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В ЕС захотели ввести «газовые санкции» против России

Премьер Бельгии Де Кроо заявил, что ЕС хочет ограничить доходы России от экспорта газа

Фото: Pixabay

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по итогам первого дня саммита Евросоюза рассказал, что западные страны хотят ввести «газовые санкций» против России и активно изучают возможность ограничить ее доходы от экспорта топлива. Об этом сообщает ТАСС.

«Лидеры ЕС продолжат обсуждать в пятницу возможность ограничения доходов России от экспорта газа. Мы можем обсуждать ограничении закупаемых объемов, а можем также говорить об ограничениях цен», — заявил бельгийский премьер.

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Ранее сенатор Алексей Пушков отметил, что западные страны будут вынуждены покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по данному вопросу. По его словам, сейчас США и Европа осмысливают новые условия торговли и оказались в безвыходном положении.

23 марта российский президент Владимир Путин потребовал от европейских государств рассчитываться за российский газ в рублях. В свою очередь, Европа отказалась выполнять данное требование.

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Марина Совина
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