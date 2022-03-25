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Пушков заявил о безвыходном положении Запада по оплате за газ в рублях

Российский сенатор Пушков заявил о безвыходном положении Запада по оплате за газ в рублях
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Западные страны будут вынуждены покупать природный газ в рублях, если Россия займет принципиальную позицию по этому вопросу, заявил сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости со ссылкой на «Парламентскую газету».

По его словам, сейчас США и Европа осмысливают новые условия торговли и оказались в безвыходном положении. Пушков считает, что кто-то будет согласен на оплату в рублях, кто-то потребует в евро и долларах. «Если Россия будет последовательно отстаивать свою позицию, то у наших контрагентов просто не останется выбора», — предположил сенатор.

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Решение Москвы перевести в рубли оплату за голубое топливо поменяет конфигурацию мировой экономики. «Это переформатирование начато не нами. Глубинная причина — в той экономической войне, которая уже давно объявлена России», — объяснил он. Член Совфеда считает, что России следует исходить из собственных интересов и потребностей.

23 марта президент Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. В свою очередь, Европа отказалась этого делать.

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Марина Совина
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