Литва объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов
Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольство России. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Сообщается, что 18 марта российский посол Алексей Исаков был вызван в МИД Литвы. Там ему вручили ноту протеста, объявляющую нескольких сотрудников посольства нежелательными лицами «за деятельность, несовместимую со статусом дипломата».
Указанным в документе сотрудникам предписано покинуть Литву в течение пяти дней.
Ранее Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов. Власти страны объяснили свое решение тем, что эти дипломаты якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом. Российская сторона восприняла данный акт как «крайне недружественный».
Вслед за Болгарией Черногория объявила нежелательным лицом одного сотрудника российского посольства.