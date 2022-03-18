Литва объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов

МИД Литвы объявил нежелательными лицами четырех сотрудников посольства России

Литва объявила персонами нон грата четырех сотрудников посольство России. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Сообщается, что 18 марта российский посол Алексей Исаков был вызван в МИД Литвы. Там ему вручили ноту протеста, объявляющую нескольких сотрудников посольства нежелательными лицами «за деятельность, несовместимую со статусом дипломата».

Указанным в документе сотрудникам предписано покинуть Литву в течение пяти дней.

Ранее Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов. Власти страны объяснили свое решение тем, что эти дипломаты якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом. Российская сторона восприняла данный акт как «крайне недружественный».

Вслед за Болгарией Черногория объявила нежелательным лицом одного сотрудника российского посольства.