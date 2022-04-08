Москвичам пообещали «майскую погоду»

Глава Гидрометцентра Вильфанд пообещал 8 апреля в Москве до 15 градусов тепла, как в мае

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам в пятницу, 8 апреля, характерную для второй половины мая погоду. Он рассказал о потеплении ТАСС.

По словам научного руководителя, днем воздух в Москве будет прогреваться до 15 градусов.

«В Москве прекрасное событие — в пятницу настоящая весна приходит. Температура будет выше нормы сразу на 6-8 градусов. Прогнозируется погода, которая характерна для мая, причем второй половины месяца. Днем будет около 15 градусов», —рассказал он.

Однако в выходные, по словам Вильфанда, температура немного понизится. «В выходные и первой половине следующей недели будет 9-12 градусов тепла, что уже на 3-4 градусов выше нормы», — заключил он. Научный руководитель добавил, что в выходные пройдут кратковременные дожди, однако снегопадов уже не прогнозируется.

Ранее Вильфанд назвал 6 апреля датой потепления в Москве. Он назвал прогнозируемое потепление умеренным и сдержанным, подчеркнув, что температура воздуха днем прогреется до пяти-шести градусов тепла, ночью будет около нуля градусов.