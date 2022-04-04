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Вильфанд назвал дату потепления в Москве

Глава Гидрометцентра Вильфанд назвал 6 апреля датой потепления в Москве

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москву потепление придет в среду, 6 апреля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Постепенно температура в Москве будет повышаться. В среду будет подходить к границам России циклон с северо-запада и Москва окажется на восточной периферии циклона, а это значит, что будут поступать теплые воздушные массы», — сказал Вильфанд.

Он назвал прогнозируемое потепление умеренным и сдержанным, подчеркнув, что температура воздуха днем прогреется до пяти-шести градусов тепла, ночью будет около нуля градусов.

По словам синоптика, в четверг, 7 апреля, температура повысится и достигнет шести-одиннадцати градусов тепла в Московской области. В столице к пятнице, 8 апреля, столбики термоментра поднимутся до девяти-двенадцати градусов тепла, при этом потепление будет сопровождаться осадками.

«Погода теплая, но все-таки циклоническая, поэтому будут постоянные небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя», — подытожил Вильфанд.

Ранее в метеорологическом бюро «Фобос» заявили, что ожидать возвращения погоды в Центральную Россию к климатической норме стоит не раньше «второй пятидневки второго месяца весны». Там добавили, что в Москве наибольшее количество осадков ожидается 31 марта и 1 апреля.

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Анастасия Шейкина
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