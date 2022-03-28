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Синоптики назвали сроки возвращения весны в Центральную Россию

В метеорологическом бюро «Фобос» сообщили, что потепления в ближайшую неделю не будет

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Наступление метеорологической весны, которое, по прогнозам синоптиков, должно было состояться в Центральной России 27 марта, сорвано. Ожидать возвращения погоды к климатической норме стоит не раньше «второй пятидневки второго месяца весны». Такие сроки назвали в метеорологическом бюро «Фобос».

Метеорологи сообщили, что до конца недели настоящего потепления так и не состоится. Всю ближайшую неделю жителей региона ожидают снег, мокрый снег и дождь. В «Фобосе» предупредили, что больше всего осадков выпадет 31 марта и 1 апреля: три и девять миллиметров соответственно.

«В Москве ненастье затянется вплоть до конца рабочей недели, а в первые дни апреля ситуацию усугубит порывистый ветер», — подытожили в метеобюро.

Прогноз центра «Фобос» подтверждает и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он сообщил, что до конца недели в Москве будет облачно и хмуро, вплоть до 3 апреля ожидается мокрый снег.

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Валерий Розенберг
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