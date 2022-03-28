Москвичам предрекли неделю без солнца

Синоптик Вильфанд сообщил о непрекращающихся в течение недели осадках в Москве

Погода в Москве на неделе с 28 марта по 3 апреля будет определяться циклонической деятельностью. В регионе ожидается достаточно однородная погода, солнечный свет пробиваться не будет, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«28 марта во второй половине дня и ночью сильные осадки в виде снега, мокрого снега, затем уже ночью даже в виде дождя. Ночная температура будет умеренно теплая — около нулевой отметки. Днем 29 марта уже 2-4 градуса. А в последующем совершенно однородный режим погоды до конца недели», — поделился синоптик.

По его словам, до конца недели будет облачно и хмуро — москвичи не увидят солнца. Что касается осадков, то они продолжат выпадать до конца недели, преимущественно в виде мокрого снега. Днем в Москве ожидается температура около 2-4 градусов, ночью — около минус 5 градусов, а в области — до минус 9 градусов. «Температурное окно будет ниже нормы, то есть тех климатических значений, которые характерны для этого времени года, примерно на пару градусов», — заключил Вильфанд.

Ранее он пообещал россиянам на юге Европейской России потепление до 24 градусов к выходным.

