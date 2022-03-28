Россиянам пообещали потепление

Глава Гидрометцентра Вильфанд пообещал на юге Европейской России потепление до 24 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости пообещал россиянам на юге Европейской России потепление до 24 градусов к выходным.

По его словам, на юге России к среде, 30 марта, произойдет резкое изменение погоды. Температура будет на 4-5 градусов выше нормы, а к концу рабочей недели уже до 6 градусов выше нормы.

«Там будет настоящее лето к выходным. Температура за неделю повысится на 15 градусов. В Сочи в ночь на вторник будет один градус, а потом уже больше 15 градусов, а дальше уже 20-22 градуса», — заявил глава Гидрометцентра.

Вильфанд отметил, что, например, в Краснодаре в четверг, 31 марта, дневная температура превысит 20 градусов тепла, а в пятницу, 1 апреля, и субботу, 2 апреля, температура будет 22-24 градуса.

Также глава Гидрометцентра напомнил, что в первые дни недели на юге Европейской России ожидается непогода: сильный ветер, дождь со снегом, облака.