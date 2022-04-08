Российских супругов задумали разводить только после обязательной процедуры

Омбудсмен Волынец предложила разводить российских супругов только после процедуры медиации

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила оформлять развод российских супругов после обязательной процедуры медиации. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Механизм подразумевает участие независимого лица-медиатора в досудебном урегулировании дел по расторжению браков.

По словам омбудсмена, практика показывает, что супруги редко самостоятельно принимают решение об обращении к медиации, однако данная норма поможет супругам найти компромиссы в спорных моментах, свести к минимуму стресс у детей.

«Прошу Вас в целях уменьшения количества распадающихся семей, сохранения психоэмоционального состояния детей, достижения целей демографической политики России и снижения судебной нагрузки направить в суды субъектов страны письма о важности разъяснений альтернативного способа разрешения споров — процедуры медиации», — говорится в тексте обращения.

29 марта Волынец обратилась к председателю Государственного совета региона Фариду Мухаметшину с предложением отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц. Детский омбудсмен обратила внимание, что преступления против несовершеннолетних стали совершаться «с особой жестокостью».