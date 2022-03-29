В Татарстане предложили вернуть смертную казнь для педофилов

Детский омбудсмен Волынец предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к председателю Государственного совета региона Фариду Мухаметшину с предложением уголовной ответственности за преступления, совершенные против детей, повлекшие смерть несовершеннолетних. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на документ.

В частности, она предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц. Детский омбудсмен обратила внимание, что преступления против несовершеннолетних стали совершаться «с особой жестокостью». При этом она отметила, что не все случаи получают широкую огласку.

Волынец также напомнила, что Россия прекратила членство в Совете Европы. В связи с этим, отметила она, отсутствуют правовые ограничения для возвращения смертной казни в стране. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане добавила, что намерена направить аналогичное обращение в Государственную думу.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц.

Мораторий на смертную казнь в России был введен 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году.