В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил вернуть смертную казнь для педофилов, рецидивистов и убийц в разговоре с телеканалом «360».

Как отметил Хамзаев, он по-прежнему отстаивает свою позицию. По его мнению, персональную ответственность должны нести также те структуры, которые отвечают за поведение и нахождение таких преступников на свободе.

Комментируя убийство пятилетней девочки в Костроме, депутат рассказал, что находился возле места преступления, где проводились следственные действия. Он заверил, что его мнение насчет смертной казни поддержали все собравшиеся около общежития люди.

Тело девочки обнаружили в одном из общежитий Костромы 5 января. Подозреваемые Денис Герасимов и Вадим Беляков признались в совершении преступления. В отношении похитителей возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), его расследование продолжается.

Мораторий на смертную казнь в России был введен 16 апреля 1997 года, он действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. 19 ноября 2009 года Конституционный Суд принял решение, согласно которому смертная казнь в России более назначаться и применяться не может.