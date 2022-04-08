Медведев порассуждал об итоге санкций против России

Медведев назвал разрушенный мировой порядок итогом санкций против России

Незаконные санкции против России когда-то закончатся, однако их итогом может быть разрушенный мировой порядок. Об этом порассуждал в Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его мнению, незаконные санкции всегда порождают деградацию системы международного права. «Нынешние беспрецедентные по широте, охвату и степени циничности меры незаконного воздействия вызовут дальнейший коллапс всех международных институтов, включая прежде всего ООН, и тотальное пренебрежение нормами международного права», — пояснил Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что целью санкций против России является радикальное ослабление нашей страны. Медведев предположил, что страны Запада своими действиями против России угрожают всей мировой экономике и жизни отдельных государств.

Кроме того, зампред Совбеза подчеркнул, что введенные санкции являются прямым нарушением прав России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).